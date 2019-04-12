الجيش الليبي: عملية تحرير طرابلس مستمرة لطرد الإرهابيين منها

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسماري، إن عملية تحرير العاصمة طرابلس «طوفان الكرامة» مستمرة لطرد الميلشيات الإرهابية منها.

وأضاف المتحدث العسكري الليبي، في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي، مساء اليوم الجمعة، أن هناك حملة إعلامية مضللة لدعم الميلشيات الإرهابية في طرابلس والنيل من القوات المسلحة الوطنية.

وأكد أن جميع المواطنين الليبيين يقفون مع الجيش الوطني ويدعمونه لتحرير العاصمة، متابعًا: «المواطنون أكدوا وقوفهم مع القوات المسلحة رغم الخسائر التي تعرضوا لها».

وأعلنت قوات الجيش الوطني الليبي قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ«طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية التي أسفرت عن مقتل 47 شخصًا، وإصابة 181 آخرين، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن ليبيا تشهد صراعًا مسلحًا بين عشرات المليشيات العسكرية في الشرق والغرب، منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي عام 2011.