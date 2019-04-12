المسماري: النظام السوداني السابق ساهم في تمويل ودعم الإرهاب بطرابلس

قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أحمد المسماري، إن بعض الدول شاركت في تدريب وتسليح الميلشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي، مساء اليوم الجمعة، أن النظام السوداني السابق ساهم في تمويل ودعم الإرهاب في ليبيا، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لمنع بعض الدول من مساعدة التنظيمات الإرهابية في طرابلس.

ودعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان التعاون ضد المجموعات الإرهابية، معبرًا عن أمنياته بالتوفيق للجيش السوداني في السيطرة على البلاد وإنهاء الضرر الذي وصل إلى ليبيا من الحكومة السابقة.

وأعلنت قوات الجيش الوطني الليبي قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ«طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية التي أسفرت عن مقتل 47 شخصًا، وإصابة 181 آخرين، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن ليبيا تشهد صراعًا مسلحًا بين عشرات المليشيات العسكرية في الشرق والغرب، منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي عام 2011.

جدير بالذكر أيضًا أن القوات المسلحة السودانية، أعلنت في بيان، أمس الخميس، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.

وأكد الجيش السوداني اليوم الجمعة، أنه لن يتم تسليم الرئيس البشير لمحكمة الجنائية الدولية، وإنما سيُحاسب وفقًا القانون، موضحًا أنه لا يصح تسليمه للمحاكمة بالخارج.