الجيش الليبي: مصرون على دخول طرابلس لطرد الميليشيات

أكد المتحدث باسم قيادة الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري اليوم الجمعة أن قوات الجيش "ستواصل القتال ضد الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس".

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي أوردته قناة "النيل" الإخبارية، "نؤكد إصرارنا على الدخول إلى العاصمة طرابلس لطرد الميليشيات. قواتنا تواصل التقدم نحو العاصمة تحت غطاء جوي، والمعارك مستمرة ليلا ونهارا، ونواجه عناصر من تنظيم "القاعدة" عند أطراف طرابلس، ونتقدم على سبعة محاور نحو طرابلس بشكل ممتاز رغم دفاع الإرهابيين عن تمركزاتهم".

وأضاف المسماري أن "هناك دولا شاركت في تدريب وتسليح العصابات المسلحة في طرابلس. دعم دول للإرهاب في طرابلس سيطيل المعركة ويؤدي لسقوط المزيد من الضحايا"، لافتا إلى أن "ميليشيات طرابلس استهدفت مساكن المدنيين جنوب العاصمة".

وطالب المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي المجتمع الدولي بـ "منع بعض الدول من دعم الإرهاب في طرابلس"، منتقدا "حملة إعلامية مُضللة تقوم بها بعض الجهات المؤيدة للميليشيات".

وأكد المسماري أن جميع المواطنين الليبيين يقفون مع القوات المسلحة ويدعمونها، كما أننا نرفض أية دعوة لتقسيم ليبيا ونعتبرها خيانة.