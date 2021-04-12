مجاهد: مباراة الأهلي والزمالك في موعدها بطاقم حكام مصري

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حسم أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، الجدل بشأن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز.

وكشف مجاهد في تصريحات تلفزيونية: «مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في موعدها».

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز يوم 18 أبريل الجاري.

وأشار مجاهد إلى أن المباراة ستقام في موعدها بطاقم حكام مصري كامل.

وأتم: «المباراة ستكون تحت قيادة طاقم مصري وتحت رقابة دولية بمراقبيين دوليين».

وذكرت تقارير صحفية أن اتحاد الكرة ينوي تأجيل قمة الدوري الممتاز بين الأهلي والزمالك.