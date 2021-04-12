تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود صباح اليوم الاثنين، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع أن يسود مساء الغد طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للبرودة على جنوب البلاد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تعرض مناطق من جنوب سيناء لنشاط رياح، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر، بسرعة رياح تتراوح من 50 إلى 60 كم / ساعة وارتفاع أمواج من 2.5 إلى 3 أمتار.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 23

بورسعيد 13 20

الإسكندرية 14 19

شرم الشيخ 17 27

أسوان 17 30

كاترين 06 24

الإسماعيلية 11 24