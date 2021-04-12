يويفا يعلن الموقف النهائي للعقوبة المفروضة على لاعبين بفريق ريد بول سالزبورج بسبب المنشطات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن عقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر المفروضة على محمد كمارا وسيكو كويتا لاعبي فريق ريد بول سالزبورج النمساوي لكرة القدم بسبب المنشطات، نهائية.

وأوضح اليويفا أنه لم يجر تقديم أي طلب استئناف لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية ضد الحكم الصادر عن لجنة الانضباط باليويفا في فبراير الماضي، وبالتالي يستمر إيقاف اللاعبين حتى 17 مايو.

ولم يصنف اليويفا تهمة اللاعبين بأنها تعاطي للمنشطات عن عمد، وإنما اعتبر في حيثيات الحكم أن اللاعبين المحترفين مسؤولين عن ضمان عدم دخول المواد المحظورة لأجسادهم.

وكانت اختبارات المنشطات الخاصة بكامارا وكويتا قد جاءت بنتائج إيجابية في أواخر العام الماضي.

وذكر نادي ريد بول سالزبورج حينذاك أن اللاعبين كانا متواجدين ضمن صفوف المنتخب المالي لنحو عشرة أيام وجرى منحهما دواء ضد الغثيان الناتج عن البقاء في الأماكن المرتفعة، بناء على نصيحة طبيب المنتخب، لكن الدواء يحتوي على مادة تندرج ضمن المواد المنشطة المحظورة.

وجرى إيقاف الطبيب حينذاك بقرار من الاتحاد المالي لكرة القدم.