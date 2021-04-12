 كولومبيا تسجل 17 ألفا و483 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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كولومبيا تسجل 17 ألفا و483 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 12 أبريل 2021 - 12:00 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أبريل 2021 - 12:00 م

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أنه تم تسجيل 17 ألفا و483 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كولومبيا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و536 ألفا و198 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين - بأنه تم تسجيل 281 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 65 ألفا و889 حالة.

وأشارت الجامعة إلى توزيع مليونين و946 ألفا و222 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء كولومبيا، مضيفة أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل بلغ 744 ألفا و266 شخصا.


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