وزير الخارجية الإيراني: إسرائيل تريد الانتقام من نجاحات إيران في مسار رفع الحظر

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن إسرائيل تريد الانتقام من الشعب الإيراني بسبب النجاحات التي حققها في مسار رفع الحظر.

وجاء هذا التصريح خلال اجتماع مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن ظريف القول إن مسؤولي إسرائيل كانوا قد أعلنوا بصراحة أنهم لن يسمحوا بأي تقدم على صعيد رفض الحظر عن إيران، مضيفا أنهم يعتقدون أنهم حققوا أهدافهم، لكنهم سيتلقون الرد بمزيد من تطوير الصناعة النووية في إيران.

وكانت السلطات النووية في إيران قد أفادت أمس الأحد بوقوع "حادث" ليل السبت / الأحد في موقع نطنز النووي بالبلاد، وأنه تجرى تحقيقات لتحديد ما حدث بالضبط ومن تسبب في تعطل العمل .

ولا تزال تفاصيل الحادث غير واضحة. وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي في تصريحات متلفزة أن التعطل وقع في ورشة عمل خارج المنشأة الرئيسية.

وقال إنه لم تحدث وفيات، وأن عمليات التشغيل لم تتوقف أبدا.

وانتشرت أحاديث عن انقطاع للتيار الكهربائي، لكن السلطات تحقق أيضا في احتمال حدوث تخريب. وفي إسرائيل، تكهنت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأنه قد يكون هناك انفجار جراء هجوم إلكتروني إسرائيلي.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، إن بلاده ستواصل بشكل جدي توسيع التكنولوجيا النووية من جهة والعمل على رفع "الحظر الجائر" من جهة أخرى.

وأضاف ظريف أن منشأة نطنز النووية هي اليوم اقوى من السابق، مردفا: "إذا تصور العدو أننا ضعفنا في المفاوضات النووية، فإن الذي سيحصل هو أن هذا العمل الجبان سيقوي موقفنا في المفاوضات".