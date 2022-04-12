تموين الشرقية: ضبط وإعدام 400 كيلو جبنة بيضاء غير صالح للاستهلاك الآدمي في ههيا

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شنت إدارة التموين والتجارة الداخلية بمركز ومدينة ههيا، برئاسة محمد اﻷلفي، مدير إدارة التموين والتجارة الداخلية بمركز ومدينة ههيا، حملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وذلك بمشاركة رئاسة مركز ومدينة ههيا ومفتشي الإدارة الصحية والطب البيطري.

وتمكنت الحملة أثناء مرورها بمدينة ههيا من ضبط 20 صفيحة جبنة بيضاء، زنة الصفيحة الواحدة 20 كيلو جرامًا، بإجمالي 400 كيلو جُبن أبيض منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4841 جنح مركز شرطة ههيا لسنة 2022، وتم الإعدام الفوري للسلع الغذائية الفاسدة بمعرفة مفتشي الصحة المرافقين للحملة.