غرفة تجارية القليوبية: إقبال كبير من المواطنين على الشراء من معارض أهلا رمضان

8 معارض بالقليوبية لخدمة المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة

قال الدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، إن معارض «أهلا رمضان» في القليوبية شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء المستلزمات اللازمة، بأسعار مناسبة، خلال شهر رمضان.

وأكد الفيومي، في بيان له اليوم، افتتاح 8 معارض، في مدن بنها وطوخ وشبرا القناطر وكفر شكر وشبين القناطر والخانكة وقليوب، لخدمة المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة للجميع، ذاكرا أن معارض «أهلا رمضان»، لم تشهد أي نقص للسلع ولو لساعة واحدة رغم الإقبال، وهذا يحسب للدولة وجهودها للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط.

وأوضح أن المعارض المنتشرة في المحافظة توافد عليها المواطنون منذ اللحظة الأولى، كاشفا عن أن هناك مطالبات من المواطنين بتدشين معارض في العيد وأخرى قبل دخول المدارس كي تستفيد الأسر المصرية.

وتابع الفيومي، أن معارض «أهلا رمضان» تشهد تدابير احترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشددا على أن الغرفة التجارية لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين.