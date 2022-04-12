 إيطاليا تسجل 28 ألفا و705 إصابات جديدة بكورونا و115 وفاة - بوابة الشروق
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إيطاليا تسجل 28 ألفا و705 إصابات جديدة بكورونا و115 وفاة

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 10:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أبريل 2022 - 10:43 ص

سجلت إيطاليا 28 ألفا و705 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 115 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 15 مليونا و320 ألفا و753، والوفيات إلى 160 ألفا و863 حالة.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 136 مليونا و236 ألفا و141 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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