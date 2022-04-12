روسيا تواجه أسوأ انكماش اقتصادي منذ ثلاثة عقود

تواجه روسيا حاليا أسوأ انكماش للاقتصاد منذ حوالي ثلاثة عقود خلال العام الحالي، بسبب العقوبات الغربية التي تم فرضها على موسكو في أعقاب غزو أوكرانيا.

وقال ألكسي كودرين رئيس غرفة المحاسبة الروسية أمام لجنة الميزانية في المجلس الاتحادي اليوم الثلاثاء إن إجمالي الناتج المحلي لروسيا خلال العام الحالي سيقل بأكثر من 10% عن العام الماضي.

وذكرت صحيفة "فيدوموستي" الاقتصادية الروسية أن هذا الانكماش سيكون الأكبر بالنسبة للاقتصاد الروسي منذ 1994 عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 12% من إجمالي الناتج المحلي. ومن المحتمل وصول التضخم في روسيا خلال العام الحالي إلى 20%.

يأتي ذلك في حين تخضع روسيا لعقوبات دولية صارمة وواسعة النطاق بسبب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي. وقال كودرين إن انكماش إجمالي الناتج المحلي سيؤثر على ميزانية الدولة، وسيكون على وزارة المالية إعادة توزيع مخصصات الميزانية.

كان البنك الدولي قد ذكر في وقت سابق أنه يتوقع انكماش الاقتصاد الروسي خلال العام الحالي بنسبة 11% من إجمالي الناتج المحلي بسبب حرب أوكرانيا. وأعلن البنك المركزي الروسي يوم 10 مارس الماضي أنه يتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 8% فقط.

وبحسب تقديرات البنك الدولي فإن إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا سيتراجع خلال العام الحالي بمقدار النصف تقريبا بسبب الغزو الروسي. وذكر البنك أن اقتصاد أوكرانيا سينكمش خلال العام الحالي بنسبة 45% تقريبا مقارنة بالعام الماضي.