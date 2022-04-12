الأردن: نجاح العملية الجراحية التي أجراها عاهل البلاد في ألمانيا

أعلن الديوان الملكي الأردني الهاشمي، في بيان له، أن «الملك عبدالله الثاني، أجرى اليوم الثلاثاء، عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري، وتكللت - بفضل الله ورعايته – بالنجاح».

ونشرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، نص البيان والذي جاء فيه: «يعلن الديوان الملكي الهاشمي أن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أجرى اليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر أبريل عام 2022، عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري، وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح».

وسيقضي العاهل الأردني، وبناء على نصيحة الأطباء، فترة راحة بعد العملية التي أجراها في إحدى المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته إلى أرض الوطن، سالما معافى.

وتقدم الديوان الملكي الهاشمي «للعاهل الأردني، ونائبه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والأسرة الأردنية الواحدة، بأسمى آيات التهنئة على سلامته، داعيًا الله أن يمتع الملك بموفور الصحة والعافية، ويكلأه برعايته وتوفيقه».