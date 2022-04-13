أوكرانيا تحتجز زعيما معارضا مواليا لروسيا وحليفا مقربا لبوتين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر مسؤولون في كييف مساء اليوم الثلاثاء أن مسؤولى جهاز الأمن الأوكراني "إس بي يو" احتجزوا فيكتور ميدفيدتشوك، وهو زعيم معارض موال لروسيا وحليف مقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعمل جهاز "إس بي يو" الذي احتجز ميدفيدتشوك خلال مداهمة قام رجاله بتنفيذها .

ونشرت " إس بي يو" صورا لميدفيدتشوك يظهر فيها مكبل اليدين ويرتدي زيا رسميا أوكرانيا.

ويعد رجل الأعمال 67 عاما شخصية رئيسية في الصراع بين موسكو وكييف منذ سنوات. وأتاحت له علاقته ببوتين لعب دور الوسيط أحيانا.

إلا أن مشروعات ميدفيدتشوك السياسية والقنوات التلفزيونية التي يسيطر عليها تطرح مواقف موالية لروسيا.

وتم وضع ميدفيدتشوك رهن الإقامة الجبرية في مايو 2021 بتهمة الخيانة العظمى، لكنه تمكن من الهرب قبل أيام من هجوم روسيا على أوكرانيا.