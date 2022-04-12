تطوير قسم أمراض الدم بمستشفى الدمرداش وإضافة 7 كبسولات لزراعة نخاع مرضى السرطان

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شهد محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عدداً من الافتتاحات بمستشفى الدمرداش الجراحي الجامعي، بحضور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأشرف عمر عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

حضر الافتتاح أيضا شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأسامة منصور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، هبة الله السعيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وطارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش الجراحي الجامعي، ووليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي، وحسام كامل رئيس جامعة القاهرة سابقا ورائد أمراض الدم في مصر والوطن العربي، طارق يوسف مدير مستشفى الباطنى وتامر عمارة أستاذ الأعصاب ومدير التعاون الدولي بكلية الطب ومديري المستشفيات ولفيف من الأساتذة رؤساء الأقسام والوحدات.

شملت الافتتاحات قسم أمراض الدم وزرع النخاع بعد تطويرها ويضم القسم عدداً من الأسرة الداخلية و١٢ سرير رعاية و7 كبسولات لزراعة النخاع لمرضى الأورام السرطانية في الدم.

كما شملت الافتتاحات 10 أسرة رعاية مركزة منهم اثنين للعزل برعاية c بمستشفى الجراحة وهي تخدم مرضى مستشفى الجراحة سواء طوارئ أو عمليات و التي تم تجهيزها على أعلى مستوى لتبرع كامل من لجنة زكاة مستشفى الدمرداش الجراحي.

وافتتح الحضور مستشفى عين شمس الافتراضي والطب عن بعد والتي نجحت في تفادي سوء توزيع الخدمة الطبية وتسمح بالتواصل بين المريض والأطباء من تخصصات مختلفة.

وأسهمت مستشفى عين شمس الافتراضي في إدخال تخصصات طبية لأول مرة بعدد من الدول النامية بإفريقيا وكذلك تقديم الخدمة التعليمية لمنسوبي الطب بتلك الدول.

وتأتي الافتتاحات بمستشفيات جامعة عين شمس في إطار المشروع العملاق "مدينة عين شمس الطبية" وتهدف إلى توفير خدمة طبية مميزة وفق المعايير العالمية لكل المرضى القادرين وغير القادرين والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني للقضاء على قوائم الانتظار.

كما تم افتتاح عدد من القاعات الأكاديمية والدراسية وقاعة للاجتماعات بمبنى قسم الجراحة.

في سياق متصل افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس استراحة أعضاء هيئة التدريس بمستشفى عين شمس التخصصي والتي تضم مكتب خدمات الأعضاء.

يقوم المكتب بتغطية جميع احتياجات أعضاء هيئة التدريس حيث يعمل كهمزة وصل بين عضو هيئة التدريس وجميع الخدمات المتوفرة بالمستشفى وذلك بتجديد العلاج السنوي وإعلام الأعضاء بموعد التجديد كذلك استلام الروشتات الخاصة بعضو هيئة التدريس واتخاذ إجراءات اعتمادها ثم تسليمها إلى عضو هيئة التدريس بعد ذلك.

كما يستطيع عضو هيئة التدريس حجز العيادات والخدمات الأخرى من أشعة، تحاليل، ايكو، رسم القلب، سواء بالحضور للمكتب أو تليفونيا.

كما كرم عددا من المهندسين المشرفين على تنفيذ استراحة أعضاء هيئة التدريس بمستشفى عين شمس التخصصي.