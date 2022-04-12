شاهد عيان يروي لـ سي إن إن تفاصيل حول إطلاق النار داخل مترو نيويورك

أوردت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، نقلا عن شاهد عيان تفاصيل حول حادث إطلاق النار في ساعة الذروة بعربة في قطار الأنفاق في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك.



وقال الشاهد ويدعى ياف مونتانو، للشبكة الأمريكية إن المشرف على قيادة القطار أعلن أنهم سيتأخرون بسبب ازدحام الحركة قبل دقائق فقط من وصوله إلى محطة شارع "36" في "سانست بارك"، وعند الوصول غطى الدخان عربة القطار.



وأضاف مونتانو "سمعت ما اعتقدت أنها ألعاب نارية ولكنني الآن أعلم أنها كانت طلقات نارية وأنا ممتن لأنني اختبأت خلف أحد الكراسي.. بصراحة ليس لدي كلمات تصف ما عشته".



وتابع: "كنتُ في مقدمة العربة الثالثة وحدث كل شيء في الجزء الخلفي من العربة ذاتها.. بمجرد أن انتشر الدخان، بدأ يبتلع كل شيء. بدأ الناس يهرعون إلى مقدمة العربة".



وعثرت قوات الإنقاذ على العديد من الأشخاص مصابين بالرصاص لدى استجابتها لإنذار بالدخان في المحطة الواقعة بين تقاطع شارع 36 والجادة الرابعة، في حوالي الساعة الثامنة والنصف صباح الثلاثاء، وفقا لإدارة المطافئ في مدينة نيويورك.



وقالت إدارة شرطة مدينة نيويورك إنه لا توجد عبوات ناسفة نشطة "في هذا الوقت" في محطة مترو الأنفاق. وقد تم العثور في وقت سابق على "العديد من الأجهزة غير المنفجرة" ، وفقا لفرق الإطفاء في نيويورك.



وأشار مونتانو إلى أن أحد الركاب حاول فتح باب العربة المتصل بعربة أخرى، لكنه لم يستطع فتحه.



وقال: "كانت هناك دماء كثيفة تتدفق على الأرض. وفي هذه اللحظة، لم أكن أعتقد أنه كان إطلاق نار لأنه بدا وكأنها ألعاب نارية".



وأضاف: "كل ما رأيته أن الناس يدهسون بعضهم البعض،، محاولين الدخول إلى الباب الذي كان مغلقا، كان هناك حالة من الذعر، ولحسن الحظ، تحرك القطار بسرعة إلى المحطة التالية وخرج الجميع من القطار في عجلة من أمرهم".



وأكد مونتانو أنه لم يعد يستطيع استخدام الكمامة التى كان يرتديها لأنها أصبحت "سوداء بسبب الدخان".



وقدر أن ما بين 40 إلى 50 شخصا كانوا في عربة مترو الأنفاق معه، مضيفا أنه حاول الاختباء وإفساح المجال أمام امرأة مسنة بالقرب منه. وتابع: "لقد أعطتني عبوة صغيرة من رذاذ الفلفل من حقيبتها فقط في حالة احتجته".