قال الفنان فكري صادق، إن الفنان المصري أسوأ ممثل في العالم، معقبا: «الممثل المصري والعربي يمثل بيده، على عكس الأفلام الأجنبي والمسلسلات التركي لا يوجد فنان يمثل بيده».

وأشار خلال لقاء لبرنامج «المنسي»، المذاع عبر شاشة قناة «هي» مساء الثلاثاء، إلى تجنبه هذه العادة في أعماله الأخيرة بدءا من مسلسل سلسال الدم.

وذكر أنه يشارك في رمضان الحالي بمسلسل «رمضان كريم»، بالإضافة دور شرف كذلك في مسلسل «جميلة»، مشيدا من جهته بالمخرج سامح عبد العزيز: «بشكر ربنا إني اشتغلت معاه. مخرج مبدع كبير اعتبره؛ المرحلة الثانية في حياتي من تعليم السينما».

ولفت إلى مشاركته الزعيم عادل إمام في 8 أعمال سينمائية، حيث كانت آخرها فيلم «حسن ومرقص»، مشيرا إلى ترشيحه للدور من قبل الفنان عادل إمام بعد خلاف بينهما دام 15 عاما منذ عام 1991.

وأضاف: «حسن ومرقص كان أمنية حياتي إني أشتغل مع عمر الشريف، واشتغلت بعدها مع الزعيم 6 سنين آخرها مسرحية بودي جارد».

وبشأن تبديله في فيلم سلام يا صاحبي بالفنان محمد متولي، قال: «الموضوع انتهى ربنا يرحم الجميع، وأنا بعتذر إني صرحت إعلاميا بالمشكلة في حق شخص متوفي»، مضيفا: «سعيد صالح أذاني كثير الله يرحمه وأنا مسامحة واعتذرت لهند بنته وبنتي على تصريحاتي، وبلغتها إني مسامحه».