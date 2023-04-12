أمر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمصادرة جرار زراعي بمركز قوص لمخالفتة القواعد المُنظمة لسير جرارات نقل القصب خلال موسم الحصاد، حيث تم ضبط الجرار، يسحب ثلاث مقطورات مُحملة بالقصب، مما يتسبب في وقوع حوادث على الطرق، ويعرّض سلامة المواطنين للخطر، جاء ذلك خلال جولته بمدينة قوص لمتابعة بدء موسم توريد القمح.

وقال محافظ قنا، أنه تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع مسئولي مصانع السكر، ومسئولي المرور، خلال الفترة الماضية.

وتم وضع مجموعة من القواعد المنظمة لسير جرارات القصب على الطرق السريعة للحفاظ على سلامة المواطنين، ومن بينها عدم سحب أكثر من مقطورتيّ قصب.

وذكر أن إدارات مصانع السكر الثلاثة أخطرت أصحاب جرارات نقل القصب بضرورة الالتزام بتلك القواعد، وأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية صد من يخالف ذلك.

وجه "الداودي"، مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص وإدارة المرور، بتحرير محضر للسائق واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مؤكدا عدم التهاون مع أي مخالفة من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر.