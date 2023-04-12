 المشرعون في تشيلي يوافقون على خفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة - بوابة الشروق
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المشرعون في تشيلي يوافقون على خفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة

ريو دي جانيرو - د ب أ
نشر في: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 10:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 10:18 ص

وافق المشرعون في تشيلي على تشريع لخفض ساعات العمل الأسبوعية في البلاد من 45 إلى 40 ساعة.

وسيوقع الرئيس اليساري جابرييل بوريتش على مشروع القانون ليصبح قانونا في الأيام المقبلة، بحسب بيان حكومي في وقت متأخر الثلاثاء.

وسيجعل هذا تشيلي ثاني بلد في أمريكا الجنوبية، بعد الإكوادور، يطبق ساعات العمل التي أوصت بها منظمة العمل الدولية.

وكتب بوريتش على تويتر: "يمكننا اليوم أخيرا الاحتفال بالموافقة على هذا المشروع الذي يقلل ساعات العمل، وهو مشروع لصالح الأسرة يهدف إلى العيش الكريم للجميع".

وتم تقديم المبادرة التشريعية الأصلية عام 2017 من قبل عضوة مجلس الوزراء الحالية كاميلا فاليخو والمشرعة كارول كاريولا من الحزب الشيوعي.

وتعد حقوق العمال ركيزة أساسية للبرنامج الذي تولى به بوريتش (37 عاما) منصبه كأصغر رئيس للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية على الإطلاق في 11 مارس 2022.


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