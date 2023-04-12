الخارجية الإيرانية: نسعى إلى فتح بعثاتنا في السعودية واستئناف نشاطها قبل موسم الحج

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، وصول وفد إيراني إلى الرياض، اليوم الأربعاء، استعدادا لافتتاح السفارة الإيرانية في السعودية، وفقا للاتفاق بين البلدين.

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» قال كنعاني، إن الزيارة تأتي كـ«خطوة جديدة وتماشيا مع تنفيذ الاتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات الرسمية والنشاط الدبلوماسي السياسي والقنصلي».

وأكد أن «الوفد الفني الإيراني الذي وصل إلى الرياض ظهر اليوم الأربعاء، كان موضع ترحيب»، لافتًا إلى أن «بلاده ستبذل جهودا لإعادة فتح وتفعيل المكاتب التمثيلية قبل موسم الحج المقبل».

وأشار إلى أن «الوفد الإيراني سيتخذ الإجراءات اللازمة في مجموعتي عمل في الرياض وجدة، لإنشاء السفارة والقنصلية العامة، وكذلك نشاط المندوب الدائم لإيران لدى منظمة التعاون الإسلامي».

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: «الوفد الفني السعودي، الذي وصل إلى إيران يوم السبت هذا الأسبوع، سيتوجه إلى مشهد غدًا».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقع وزيرا خارجية إيران والسعودية، على بيان مشترك، في ختام محادثاتهما في العاصمة الصينية بكين، نص على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.

وبحسب البيان، اتفق وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.