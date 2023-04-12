ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يقيم فيه التجار أحدث التحديات التي تواجه تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.

يأتي ذلك فيما توقف تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، أمس الثلاثاء، بعد توقف أعمال تفتيش السفن التي تحمل الحبوب وفقا لاتفاق يسمح بمرور الحاصلات الأوكرانية عبر ثلاثة موانئ رئيسية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن توقف التفتيش لمدة يوم واحد هو أحدث تحدي لاتفاقية التصدير، والتي تم تجديدها في الشهر الماضي، لكن مازالت هناك حالة من الغموض بشأن مدتها.

وقال كارلوس ميرا أرزينو المحلل في رابو بنك "اليوم نرى قدرا من الارتداد، وكان هناك تعليق من الكرملين ينتقد اتفاق الحبوب، وهو ما يذكر السوق بضرورة توخي الحذر"، مضيفا أن توقف التصدير لمدة يوم واحد أمس "يؤكد هشاشة الاتفاق".

وفي تعاملات بورصة شيكاغو ارتفع سعر القمح اليوم بنسبة 6ر0% إلى 78ر6 دولار لكل بوشل، في حين ارتفع سعر الذرة وتراجع سعر فول الصويا.