وزير الخارجية السوري يصل إلى جدة

استقبل نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل المقداد، وذلك لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز في محافظة جدة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الأربعاء، رحب نائب وزير الخارجية بـ«المقداد»، الذي يزور المملكة العربية السعودية في إطار دعوة من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

وذكرت الوكالة أن «دعوة وزير الخارجية السعودي تستهدف عقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا».

ومطلع الشهر الجاري، قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن السعودية تعتزم دعوة الرئيس السوري بشار الأسد، لحضور القمة العربية التي تستضيفها الرياض في مايو2023، وهي خطوة من شأنها إنهاء عزلة سوريا الإقليمية رسميا.

وذكر مصدران أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة، لتسليم الأسد دعوة رسمية لحضور القمة المقرر عقدها يوم 19 مايو.