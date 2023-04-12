وزير الخارجية التونسي يصل روما للقاء نظيره الإيطالي

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وصل وزير الخارجية التونسي نبيل عمار إلى العاصمة الإيطالية روما اليوم الأربعاء، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أكي" أنه من المتوقع أن يسيطر ملفا الهجرة ومفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي على المباحثات.

يذكر أن تدفقات الهجرة المنطلقة من سواحل تونس قد تضاعفت ثلاث مرات في عام 2022 مقارنة بعام 2021، وذلك بحسب وزارة الداخلية الإيطالية.

وبشأن قرض صندوق النقد الدولي لتونس المقدر بـ1.9 مليار دولار، تدعم إيطاليا منحه على شرائح بالتزامن مع إحراز تقدم في عملية الإصلاحات.