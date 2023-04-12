مورينيو يرد على عرض النصر السعودي

رد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما، على العرض الخاص بتدريب النصر السعودي.

وزعمت تقارير اليوم الأربعاء، أن نادي النصر السعودي، يستهدف التعاقد مع مورينيو، لخلافة الفرنسي رودي جارسيا، مقابل 100 مليون يورو في موسمين.

ووفقا لشبكة "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن الموافقة على عرض النصر السعودي ليس في حسابات مورينيو خلال الموسم المقبل.

وأشارت الشبكة الفرنسية، إلى أن مورينيو مستعد لترك روما قبل انتهاء عقده من أجل تدريب ناديين فقط، وهما: "تشيلسي وباريس سان جيرمان".

ويرتبط مورينيو بعقد مع نادي روما حتى 2024.

واستعان تشيلسي بخدمات فرانك لامبارد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، لحين التعاقد مع مدرب جديد، بينما مصير كريستوف جالتيه في سان جيرمان لم يتحدد بعد بشكل نهائي.