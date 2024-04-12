رئيس وزراء بلجيكا يكشف عن عملية روسية للتأثير على انتخابات البرلمان الأوروبي

أعلن رئيس وزراء بلجيكا، الكسندر دي كرو، اليوم الجمعة، أن أجهزة المخابرات كشفت عن عملية روسية للتأثير على انتخابات البرلمان الأوروبي.

وأضاف رئيس وزراء بلجيكا، نقلا عن معلومات استخباراية سرية "هدف موسكو واضح للغاية".

وتابع "يتمثل الهدف في المساعدة على انتخاب المزيد من المرشحين الموالين لروسيا، للبرلمان الأوروبي وتعزيز خطاب معين مؤيدا لروسيا في تلك المؤسسة".

وأوضح دي كرو أن هذا يهدف إلى إضعاف دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ضد الحرب الروسية.

وذكر رئيس وزراء بلجيكا إن الأجهزة الاستخباراتية في بلاده أكدت وجود شبكات نفوذ موالية لروسيا، في بلجيكا و"العديد من الدول الأوروبية".

واستطرد أن هذا التأكيد يأتي في أعقاب تقارير إعلامية عن تحقيق تشيكي بشأن عملية نفوذ موالية لروسيا، في الاتحاد الأوروبي، للتواصل مع مشرعين بالاتحاد الأوروبي ودفع أموال لهم للترويج لأجندة روسيا.

وأشار رئيس وزراء بلجيكا إلى أن هذا التدخل يخضع الآن لملاحقة قضائية من قبل السلطات البلجيكية. وتابع أن دفع المال لم يحدث في بلجيكا ، لكن "التدخل يحدث ".

وامتنع عن تقديم المزيد من التفاصيل حول التحقيق أو ربط عملية النفوذ الروسية بحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف.