الصين تعلن معارضتها نشر الولايات المتحدة صواريخ في منطقة آسيا - الباسيفيك

أعلنت الصين، اليوم، معارضتها الشديدة لخطط الولايات المتحدة الخاصة بنشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا - الباسيفيك.

وقال وو تشيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، في تصريحات، إن "الضغط الأمريكي لنشر هذه الصواريخ هو اتجاه خطير، وسوف يهدد أمن دول المنطقة، ويقوض السلام والاستقرار الإقليميين بشكل خطير"، مشددا على معارضة بكين بشدة الأمر، "وستتخذ إجراءات مضادة حازمة".

كما حذر من تبعات هذه الخطط على الأمن الإقليمي، داعيا واشنطن لـ"التوقف عن تقويض السلام والاستقرار الإقليميين". تجدر الإشارة إلى أن المقصود بمنطقة آسيا - الباسيفيك هي آسيا والمحيط الهادئ، والجزر الواقعة في المحيط، والدول المطلة عليه.