أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

وقالت سرايا القدس في بيان، مساء الجمعة: «بالاشتراك مع قوات عمر القاسم قصفنا سديروت ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا».

وفي سياق متصل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوتّ في سديروت وبلدات أخرى في غلاف غزة.

يُشار إلى أن مواصلة المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على المستوطنات يأتي على الرغم من مرور 190 يومًا على الحرب على غزة.

واستنادًا لما أعلنه جيش الاحتلال في أكثر من مناسبة، بأن تفكيك القدرة الصاروخية للمقاومة ومنع أي تهديد من غزة أحد الأهداف الرئيسية للحرب كما يزعم، فإنّ جيش الاحتلال يفشل في وقف ضربات المقاومة.

كما فشل جيش الاحتلال في تحقيق الهدفين الآخرين، وهما إعادة الأسرى من غزة والقضاء على حركة حماس، في حين يواصل جيش الاحتلال إنزال دمار واسع وغير مسبوق بالقطاع عبر القصف الذي يستهدف منازل المدنيين.