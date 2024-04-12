إدخال 220 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من معبري رفح وكرم سالم

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دخلت 220 شاحنة مساعدات وبضائع من معبري رفح التجاري ومعبر كرم أبو سالم، اليوم الجمعة إلى قطاع غزة.

وأكد مصدر في شمال سيناء أنه تم إدخال 56 شاحنة من معبر رفح البري تشمل 4 سولار و4 غاز و1 مستلزمات طبيه و38 مواد غذائية و1 مياه و3 مواد تنظيف و2 ملابس وأحذية و4 دقيق و1 كلور ومركبتي إسعاف للهلال الاحمر الفلسطيني.

وأضاف المصدر أنه تم إدخال 164 شاحنة من معبر كرم أبو سالم تشمل: 52 دقيق و51 مواد غذائية و13 مواد تنظيف و5 ملابس و3 بطانيات و1 خيام و13 حفاظات أطفال و1 جالون فارغ و6 زيت.

وتم إدخال 19 شاحنة قطاع خاص منها: 3 حفاظات أطفال و3 مناديل و1 أرز و4 زيت و1 طحنيه و1سميد و1 بصل و1 معكرونه و2 كيك و1 نايلون و1 أحذية