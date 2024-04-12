 بابا الفاتيكان يعتزم زيارة جنوب شرق آسيا في الصيف - بوابة الشروق
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بابا الفاتيكان يعتزم زيارة جنوب شرق آسيا في الصيف

روما - د ب أ
نشر في: الجمعة 12 أبريل 2024 - 4:00 م | آخر تحديث: الجمعة 12 أبريل 2024 - 4:00 م

قال المتحدث باسم بابا الفاتيكان، اليوم الجمعة، إن البابا فرنسيس الأول سوف يتوجه إلى جنوب شرق آسيا في أواخر الصيف المقبل.

وأضاف أن رأس الكنيسة الكاثوليكية سوف يزور إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وسنغافورة في الفترة من 2 إلى 13 سبتمبر.

وخلال الرحلة المقررة، سوف يزور البابا /87 عاما/ العواصم جاكرتا وبورت مورسباي وديلي وسنغافورة. وأشار البابا فرنسيس إلى زيارة لمنطقة شرق آسيا والهادئ خلال ظهوره علانية، رغم اعتلال صحته لفترة.

كان البابا عانى مؤخرا من عدوى في الجهاز التنفسي.

وفي نوفمبر، نصحه أطباؤه بإلغاء رحلة إلى دبي.

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