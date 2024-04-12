طاجيكستان تدين تعذيب المشتبه بهم في الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية الروسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدان وزير خارجية طاجيكستان، "تعذيب" روسيا للمشتبه بهم في الهجوم الإرهابي على قاعة للحفلات الموسيقية في منطقة موسكو، الذي أسفر عن مقتل 144 شخصا.

وقال وزير الخارجية سراج الدين مهر الدين، إن السلطات الأمنية الروسية يجب أن تلتزم بمبادئ ومعايير القانون الدولي في تحقيقاتها في المذبحة، حسبما ذكرت موقع ميدوزا الإخبار الروسي المستقل ومقره لاتفيا.

وأدلى مهر الدين بتلك التصريحات أثناء زيارته للعاصمة البيلاروسية مينسك، حيث التقى بوزراء خارجية الدول الأعضاء الأخرى في رابطة الدول المستقلة.

وبعد الهجوم على قاعة كروكوس ستي هول، مثل العديد من المشتبه بهم من طاجيكستان أمام المحكمة واعترفوا بإرتكاب الواقعة. وكشفوا عن علامات سوء معاملة يمكن التعرف عليها.

ونقل عن الوزير قوله "إن استخدام التعذيب في شكل تشويه جسدي أمر غير مقبول، وإن ثمن الاعترافات المنتزعة بهذه الطريقة معروف للجميع".

وبالإضافة إلى ذلك، قال إن "الحملة الإعلامية غير المدروسة" التي شنتها السلطات الروسية خلقت صورة سلبية عن الطاجيك.