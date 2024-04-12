وزيرة البيئة الألمانية تلتقي نظيرها الصيني الأسبوع المقبل في بكين



تتوجه وزيرة البيئة الألمانية شتيفه ليمكه إلى الصين الأسبوع المقبل، حسبما أعلنت متحدثة باسم وزارة البيئة اليوم الجمعة في برلين.

وذكرت المتحدثة أنه من المقرر أن تلتقي الوزيرة مع نظيرها الصيني هوانج رونكيو في بكين يوم الثلاثاء المقبل، ثم تنضم إلى وفد المستشار الألماني أولاف شولس.

ويبدأ شولتس غدا السبت زيارة للصين تستغرق ثلاثة أيام. ومن المقرر أن يلتقي شولتس هناك الرئيس الصيني شي جين بينج. ويرافق المستشار وفد تجاري. وإلى جانب الوزيرة ليمكه، من المتوقع أيضا أن يزور الصين وزير الزراعة الألماني جيم أوزديمير ووزير النقل فولكر فيسينج.

وأوضحت المتحدثة أن زيارة ليمكه تركز على التوقيع على خطة عمل ألمانية - صينية بشأن الاقتصاد الدائري وكفاءة الموارد.

وبحسب البيانات، ستتوجه ليمكه بعد ذلك إلى اليونان يوم الأربعاء المقبل، حيث تشارك في "مؤتمر محيطنا" الذي ينعقد في العاصمة أثينا ويدور حول التدابير الدولية لحماية محيطات العالم.