نائب أردوغان: لن نتخلى عن تتار القرم ولا عن السلام العادل بالمنطقة

أكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز، أن بلاده ستواصل نضالها في كل المحافل من أجل "أبناء جلدتها من أتراك تتار القرم"، ومن أجل تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بزعيم تتار القرم والنائب في البرلمان الأوكراني، مصطفى عبد الجليل قرم أوغلو، في اليوم الثاني من منتدى أنطاليا الدبلوماسي المنعقد جنوبي تركيا بنسخته الرابعة.

وفي منشور عبر حسابه على منصة إكس، أشار يلماز إلى أنه بحث مع قرم أوغلو التطورات الإقليمية، ووضع تتار القرم، وحماية حقوقهم، والإفراج عن الأسرى.

وأكد يلماز أن تركيا ستبقي قضية القرم حاضرة بقوة على الأجندة الدولية.

وقال: "تركيا ستواصل نضالها في كل المحافل من أجل طمأنينة تتار القرم من أبناء جلدتنا، ومن أجل ترسيخ السلام العادل والدائم في منطقتنا".

وينتمي "تتار القرم" إلى مجموعة عرقية تركية تعتبر شبه الجزيرة موطنها الأصلي، وتعرضوا لعمليات تهجير قسرية نحو وسط روسيا، وسيبيريا، ودول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية، التي كانت تحت الحكم السوفييتي.

وعقب استفتاء من جانب واحد جرى في 16 مارس 2014، ضمت روسيا إلى أراضيها شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.

والجمعة، انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي "ADF2025"، والذي يُعقد بين 11 و13 أبريل الجاري، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلين عن منظمات دولية، وبتغطية من وكالة الأناضول بصفتها "شريكا إعلاميا عالميا".

ويُقام المنتدى برعاية الرئيس التركي، وتنظيم وزارة الخارجية، وذلك في مركز المؤتمرات بمنطقة "بيليك" التابعة لولاية أنطاليا.