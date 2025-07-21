 زيلينسكي: الأولوية في المفاوضات مع روسيا لأسرى الحرب واجتماع رئاسي مع بوتين - بوابة الشروق
الإثنين 21 يوليه 2025 10:13 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي: الأولوية في المفاوضات مع روسيا لأسرى الحرب واجتماع رئاسي مع بوتين

كييف - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 21 يوليه 2025 - 9:48 م | آخر تحديث: الإثنين 21 يوليه 2025 - 9:48 م

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للدبلوماسيين في كييف، اليوم الاثنين، إن المحادثات التفصيلية بشأن وقف إطلاق النار ليست مدرجة على جدول أعمال الجولة المقبلة من المفاوضات مع روسيا.

وأضاف زيلينسكي، أن الاجتماع يجب أن يركز بدلا من ذلك على دفع جهود إعادة أسرى الحرب الأوكرانيين والأطفال الذين اختطفتهم روسيا، بالإضافة إلى التحضير لعقد اجتماع على المستوى الرئاسي.

وأوضح زيلينسكي، إصراره على عقد اجتماع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "نحن بحاجة إلى المزيد من الزخم في المفاوضات لإنهاء الحرب".

وأكد زيلينسكي، أنه لا يمكن توقع نتائج إلا من خلال مناقشات على أعلى مستوى.

وفي منتصف مايو الماضي، توجه زيلينسكي بالفعل إلى تركيا على أمل عقد اجتماع مع بوتين، ولكن دون جدوى.

ورفض الكرملين حتى الآن إجراء مفاوضات مباشرة بين الرئيسين، مؤكدًا أن مثل هذه المحادثات يجب أن يجري إعدادها بشكل جيد مسبقا حتى تسفر عن نتائج ملموسة.


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