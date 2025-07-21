 حماس: نبذل كل جهودنا وطاقاتنا لإنهاء معاناة شعبنا في غزة - بوابة الشروق
الإثنين 21 يوليه 2025 10:27 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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حماس: نبذل كل جهودنا وطاقاتنا لإنهاء معاناة شعبنا في غزة


نشر في: الإثنين 21 يوليه 2025 - 9:43 م | آخر تحديث: الإثنين 21 يوليه 2025 - 9:43 م

قالت حركة حماس، إنها تبذل كل جهودها وطاقاتها على مدار الساعة لإنهاء المعاناة المتفاقمة التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة، في الوقت الذي يُمعن فيه الاحتلال في حرب الإبادة.

وأضافت في بيان، أن إنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة يشكّل أولوية قصوى لقيادة الحركة في تحرّكها المتواصل مع الوسطاء، والدول، وكافة الجهات المعنية، من أجل وقف المجاعة ووقف هذه الحرب التي وصفتها بالإجرامية.

وأشارت إلى أنها تدرك حجم الابتزاز الذي يمارسه الاحتلال من خلال ارتكاب المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، في محاولة يائسة لانتزاع مواقف لم يتمكّن من فرضها على طاولة المفاوضات.

وتابعت حماس: «ماضون بمسئولية وعقلانية، وبأقصى سرعة ممكنة، في استكمال مشاوراتنا واتصالاتنا مع القوى والفصائل الفلسطينية، من أجل الوصول إلى اتفاق مشرّف يفضي إلى وقف العدوان، وإنهاء الإبادة الجماعية، وتحقيق أهداف شعبنا في الإعمار، ورفع الحصار، وضمان حياة كريمة لأهلنا في قطاع غزة».

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