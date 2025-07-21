متحدث التعليم: نتيجة الثانوية العامة في مرحلة الجمع

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نفي شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم ما يتم تداوله على المواقع من نتائج مزيفة لامتحانات شهادة الثانوية العامة.

وأكد زلطة، في تصريحات صحفية، أن نتائج امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل وكل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، مشيرا إلي أن ظهور النتيجة يتم بعد الإعلان عن اعتمادها رسميا من الوزير محمد عبد اللطيف.

وأضاف زلطة أن النتيجة ما زالت في مرحلة الجمع، وسيتم إعلانها فور الانتهاء منها.

إليك فقرة خلفية موجزة عن مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2025:

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة في مصر صباح الأحد 15 يونيو 2025، بالشعبتين (القديم والجديد)، حيث بدأت بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وانتهى الطلاب من أداء الامتحانات كاملة يوم الخميس 10 يوليو 2025، لتبدأ بعدها مباشرة أعمال التصحيح ورصد الدرجات تمهيدًا لإعلان النتيجة الرسمية.