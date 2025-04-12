أبو الغيط يبحث مع أمين عام منظمة شنجهاي التطورات الاقتصادية في ظل القرارات الأمريكية بشأن التعريفات الجمركية

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في إطار مشاركته في أعمال منتدى أنطاليا للدبلوماسية في تركيا، نورلان يرمكباييف أمين عام منظمة شنجهاي للتعاون.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أكد خلال اللقاء أهمية العمل على تعزيز علاقات التعاون بين المنظمتين والنظر في ترفيع مستوى العلاقات بينهما، كما تناول الطرفان آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الدولية خاصة التطورات الاقتصادية في ظل القرارات الأمريكية بشأن التعريفاتٍ وكذا الأوضاع في المنطقة.

وذكر المتحدث الرسمي، أن "يرمكباييف" حرص على أن يؤكد بدوره مدى الاهتمام الذي توليه منظمة شنجهاي للتعاون للارتقاء بمستوى التعاون مع الجامعة العربية، خاصة في ضوء وجود العديد من التحديات المشتركة التي ينبغي العمل على مواجهتها، وأيضاً في ظل وجود فرص متاحة للعمل المشترك، مؤكداً استعداد المنظمة لتنظيم هذا التعاون وتطويره.

وقدم أمين عام المنظمة الدعوة لأبو الغيط لزيارة المنظمة في وقت قريب.