بيطري المنيا: تقديم خدمات لـ41 ألف رأس ماشية لتحسين السلالات المحلية

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أهمية دعم المشروعات القومية في مجال تنمية الثروة الحيوانية، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات الرعاية البيطرية، وتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم لمربي الماشية؛ حفاظًا على صحة المواطنين وتعزيزًا للاقتصاد القومي.

ونفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا، المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المحلية، وذلك وفق استراتيجية الدولة لتنمية الثروة الحيوانية ورفع كفاءتها الإنتاجية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ورفع معدلات إنتاج اللحوم والألبان، وتوفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.

من جانبه صرّح الدكتور محمد السيد، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، بأن إدارة التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالمديرية والإدارات الخارجية، قدمت خلال الربع الأول من عام 2025، خدمات بيطرية لأكثر من 41 ألف رأس ماشية، منها إجراء المسح التناسلي الشامل لعدد 16 ألفًا و705 رؤوس ماشية، وتشخيص وفحص باستخدام جهاز السونار لعدد 5 آلاف و966 رأس ماشية، وتقديم العلاج لعدد 7 آلاف و389 رأس ماشية، وتنفيذ التلقيح الاصطناعي لعدد ألفين و753 رأس ماشية.