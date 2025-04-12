ضبط شخص يدير مخزن للاتجار فى الأدوية المهربة جمركيا

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخص يدير مخزن خاص بإحدى الصيدليات للاتجار فى الأدوية المهربة جمركيا.



وأكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إدارة مالك صيدلية "كائنة بمنطقة الوايلى بالقاهرة" مخزن أدوية خاص بالصيدلية "بدون ترخيص" وحيازته كمية من الأدوية المهربة جمركياً والاتجار بها.

تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط عامل بالمخزن وعثر بداخل المخرن على كمية كبيرة من الأدوية المهربة جمركياً ومجهولة المصدر "بدون ترخيص"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالإشتراك مع (مالك المخزن - مقيم بالمنطقة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مالك المخزن المشار إليه.