أعلن جيش الاحتلال اعتراض صواريخ أطلقت من قطاع غزة صباح يوم السبت.

وقالت قيادة "الجبهة الداخلية" في جيش الاحتلال يوم السبت، إن القبة الحديدية اعترضت ثلاثة صواريخ أطلقت من جنوب قطاع غزة.

كما دوت صفارات الإنذار في مناطق نير يتسحاق وصوفا وحوليت.

ولم تتحدث عن إصابات، بحسب موقع "أمد" للإعلام.

وقالت كتائب القسام جناح حماس العسكري، إنها استهدفت مستوطنة نير اسحق بصورايخ رجوم.

وهذه العملية الثانية من نوعها خلال أسبوع التي تستهدف فيها "القسام" مستوطنات محاذية للقطاع، إذ أعلنت الأحد الماضي في بيان، أنها قصفت مدينة أسدود جنوبي إسرائيل برشقة صاروخية، ردا على "المجازر الصهيونية" بحق المدنيين في قطاع غزة، وفقا لوكالة "الأناضول".

يأتي ذلك في ظل مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق مختلفة من قطاع غزة بينها منازل وخيام نزوح ومراكز إيواء ما يسفر عن وقوع شهداء وجرحى فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء.

وفي 18 مارس الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير 2025، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة أسفرت عن أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود.