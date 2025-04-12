السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشبرا

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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب بشقة سكنية بشارع شبرا بدون إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

البداية جاءت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن وروود بلاغا من الأهالي باندلاع حريق في شقة سكنية بشارع شبرا.

دفعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بالخدمات الأمنية لمكان البلاغ وبوصول القوات الأمنية فرضت كردونا حول الشقة لمحاولة محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق.

وتمكنت القوات من إخماد الحريق دون وجود لأي إصابات بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحريق وتحرر المحاضر اللازمة.