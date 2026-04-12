السعودية: بدء أعمال صيانة للكعبة بأحدث التقنيات والمعايير

تنفذ الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال صيانة للكعبة المشرفة باستخدام أحدث التقنيات والمعايير المتقدمة.

وأعلن وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، بدء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، في إطار العناية المستمرة ببيت الله الحرام، والحفاظ على مكوناته المعمارية بما يليق بمكانته الدينية الرفيعة.

وأوضح الربيعة، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، نشرته المواقع السعودية اليوم الأحد، أن الكعبة المشرفة تحظى برعاية واهتمام متواصلين من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في امتداد لنهج المملكة الثابت في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن "الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تنفذ أعمال الصيانة باستخدام أحدث التقنيات والمعايير المتقدمة، بما يضمن الحفاظ على سلامة مكونات الكعبة المشرفة واستدامتها، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن".

واختتم الربيعة، تصريحه بتوجيه رسالة ترحيبية لضيوف الرحمن، قائلاً: "حيّاكم الله في مكة المكرمة"، في تأكيد على جاهزية الخدمات واستمرار العناية بقاصدي بيت الله الحرام.

ومن جهته أكد رئيس الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس، أن "الصيانة الدورية للكعبة المشرفة تمثل مظهرا جليلا من مظاهر تعظيم البيت العتيق، وإجلال شعائر الله، والقيام بحقه على الوجه الذي يليق بمكانته وقدسيته في قلوب المسلمين".

وبحسب الهيئة، يتم تفقد ثوب الكعبة المشرفة يومياً، مع تنفيذ أعمال صيانة دورية من خلال فريق عمل سعودي متخصص، تصل خبرات بعض أفراده إلى 29 عاماً.

وأشارت الهيئة، إلى أن "الفريق يقوم على فحص جميع أجزاء الكسوة والحلقات المثبتة لها، وإصلاح أي ملاحظات بشكل فوري في حال رصدها، وذلك وفق خطة يومية معتمدة، وطبقاً لأعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي".

كما تعمل شئون الحرمين بشكل دوري على شد ووزن ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته من الأطراف، إلى جانب تنفيذ أعمال تنظيف الكسوة من جميع الجوانب، فضلاً عن تغيير كينارات الحجر الأسود والركن اليماني؛ للحفاظ على رونقها وظهورها في أبهى صورة.