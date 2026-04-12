الحرس الثوري الإيراني: سنتعامل بحزم مع السفن الحربية التي تعبر مضيق هرمز

حذر الحرس الثوري الإيراني من أنه سيتعامل "بحزم" مع أي سفن عسكرية تعبر مضيق هرمز، وفق ما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي الأحد، وذلك عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن عبور سفينتين حربيتين تابعتين لها الممر الاستراتيجي لإزالة ألغام زرعتها طهران.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن قيادة القوات البحرية للحرس الثوري، أن "أي محاولة من قبل السفن العسكرية لعبور مضيق هرمز ستواجه بحزم. تملك القوات البحرية للحرس الثوري السلطة الكاملة لإدارة مضيق هرمز بحكمة"، مضيفة أن عبور المضيق "سيُمنح فقط للسفن المدنية وفق ضوابط خاصة".

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس السبت، أنها تعمل على تهيئة الظروف لإزالة الألغام من مضيق هرمز، مشيرة إلى البدء في إنشاء ممر جديد لتشجيع تدفق التجارة.

وقالت القيادة في بيان لها: "بدأت قوات (سنتكوم) في تهيئة الظروف لإزالة الألغام من مضيق هرمز في 11 أبريل، حيث نفذت مدمرتان أمريكيتان مزودتان بصواريخ موجهة عمليات في المنطقة.

وصرح الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "بدأنا عملية إنشاء ممر جديد، وسنشارك هذا المسار الآمن قريبا مع قطاع الملاحة البحرية لتشجيع التدفق الحر للتجارة".