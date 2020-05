أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن نتيجة فحص فيروس كورونا الذي خضع له نائبه مايك بنس جاءت سلبية، وألمح إلى وجود بنس حاليا في الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة المتحدثة الإعلامية باسمه كايتي ميلر، دون أن يؤكد ذلك بشكل صريح.

وفي الأيام الماضية بدأت الحكومات الأوروبية تضع خططاً بشأن انهاء "حالة الإغلاق" بشكل تدريجي، وذلك من أجل عودة حركة الحياة والاقتصاد لوضع أفضل، بعد الضرر الكبير الذي لحق بهما منذ بداية أزمة تفشي وباء كورونا مع بداية العام الجاري، وقبل خطة الزعماء الأوربيين، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يتبنى خطة تضمن تضميد الجراح الاقتصادية لبلاده، وذلك رغم استمرار استحواذ الولايات المتحدة على العدد الأكبر من قائمة المصابين والوفيات جراء تفشي الوباء.

لكن هل أصبح من الممكن أن تتغير خطط الرئيس الأمريكي، بعد اختراق الوباء جدران البيت الأبيض، ليصيب عدد من المسئولين، ويجبر الرجل الثاني في إدارته مايك بنس، بأن يخضع للحجر الصحي؟

وعلى ما يبدو أن بعض رجال إدارة ترامب يتعاملون مع الفيروس بطريقة تخالف التعليمات، مما يمكن أن يكون ذلك قد تسبب في وجود جزء منهم بين قائمة المصابين في الأيام الأخيرة.



وفي السطور التالية نستعرض أبرز قصص مسؤولي البيت الأبيض مع وباء كورونا....

ترامب.. أول المخالفين للتعليمات الطبية

في نهاية فبراير الماضي، بدأت تقارير إعلامية أمريكية تشير لاحتمالية إصابة الرئيس الأمريكي بكورونا، خاصة مع رفضه القيام بالفحص الكاشف عن الإصابة؛ مبرراً ذلك بأن الطبيب الخاص به هو من نصحه بذلك؛ لأنه لا يعاني من أي أعراض.

وجاء الرد على تلك التقارير الإعلامية من قبل الجنرال ميك موليفاني رئيس أركان البيت الأبيض، والذي قال "السبب في إيلائهم الكثير من الاهتمام للفيروس اليوم، هو اعتقادهم أن هذا سيؤدي إلى إسقاط الرئيس"، وفقا لشبكة "بي بي سي".

تعامل ترامب ظل مختلفاً مع الوباء؛ حيث خالف أحد أبرز التعليمات وهي التحذير من "المصافحة باليد" معتبراً أن ذلك عادة شخصية يصعب عليه تغييرها، ومن المخالفات أيضاً تصريحه بأن ارتداء "الكمامة الطبية" هو خيار شخصي، مؤكدا: "إنني لا أتخيل نفسي وأنا أُرحب بالرؤساء ورؤساء الحكومات في البيت الأبيض وأنا أرتدي الكمامة"، وفقاً لـ"إم إن بي سي".

