تمكنت شرطة التموين، من ضبط 1304 قضايا تموينية متنوعة خلال 24 ساعة؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمراقبة الأسواق، وضبط الأسعار خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقيادة اللواء عصام العزب مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، حملاتها التموينية المكبرة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار، وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1304 قضايا تموينية متنوعة أبرزها: ضبط 13 طن "مفروم دواجن، هياكل دواجن، شيش دواجن" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بحوزة مدير مسئول عن مجزر لذبح الدواجن بالشرقية.

وفي الدقهلية تم ضبط 3٫5 طن "مخللات" ، 2 طن ملح طعام "مجهول المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى . و بحوزة مدير مسئول عن مصنع لإنتاج المخللات بدون ترخيص.

وفي الغربية، جرى ضبط 200 ألف قطعة "كمامة" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة مالك مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بدون ترخيص.

وفي الجيزة، تم ضبط مدير مسئول عن مخبز بلدي؛ لاستيلائه على 465 ألف جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز.

وفي القاهرة، تم ضبط 8427 قطعة مستلزمات طبية "منظم أكسجين، مستلزمات أكسجين" بدون مستندات مجهولة المصدر، 198 إسطوانة "أكسجين"، قام المذكور بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر المتداول) بحوزة مدير مسئول عن شركة لتعبئة إسطوانات الأكسجين وتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة القاهرة.

كما جرى ضبط 18 ألف وحدة ألعاب نارية محظور تداولها بالأسواق مجهولة المصدر، 14 ألف قطعة "فلتر سجائر" بدون مستندات مجهولة المصدر ،830 عبوة سجائر مهربة جمركيا وبدون مستندات "مجهولة المصدر"، 1090عبوة "تبغ، معسل" مهربة جمركياً بدون مستندات مجهولة المصدر بحوزة مالك محل للسلع الغذائية والسجائر والخردوات بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط مدير مسئول عن مستودع بوتاجاز بمحافظة القاهرة لتجميعه 330 أسطوانة بوتاجاز كبيرة وصغيرة الحجم قام بتجميعها وعدم إثباتها بالدفتر الخاص بالمستودع للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، قدرت بقيمة مالية 51 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.