ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 56 شهيدا بينهم 14 طفلا و335 مصابا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 56 شهيدا، بينهم 14 طفلا، و5 نساء، و335 مصابا بعضهم بحالة الخطر.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الصبرة وسط مدينة غزة، أدت إلى استشهاد خمسة مواطنين بينهم سيدة وطفل، وإصابة ستة آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وقصفت طائرة حربية إسرائيلية منزلاً في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما أوقع إصابات في صفوف المواطنين، نقلوا إلى مستشفى الشفاء للعلاج.

واستهدفت غارتان دراجة نارية شرق خان يونس جنوب القطاع وأصيب فها مواطن، ومركبة على مفترق حمودة في بيت لاهيا، أدت إلى استشهاد مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح إحداها وصفت بالخطيرة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الإندونيسي في البلدة لتلقي العلاج، بحسب الوكالة.

كما استشهد مواطن في غارة إسرائيلية على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأصيب آخر نقل إلى مستشفى الشفاء للعلاج.

وأفاد مراسل الوكالة، بأن طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخ واحد على الأقل مركبة مدنية شرق بلدة بني سهيلا في محافظة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطن، وإصابة آخر بجروح خطيرة.

كما استشهد مسن وأصيب طفل في غارة إسرائيلية استهدفت أرضا زراعية في رفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية بثلاثة صواريخ برج الشروق في منطقة الرمال غرب مدينة غزة، والذي يضم عشرات المحال التجارية ومكاتبا إعلامية وشركات إنتاج إعلامي، ما أدى إلى ألحق دمار كبير فيه.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي، موقعا شهداء، وجرحى، ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.