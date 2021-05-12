اتحاد الإذاعات الإسلامية يطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين

ندد اتحاد الاذاعات الإسلامية بالانتهاكات السافرة والعدوان الإسرائيلي المستمر علي المسجد الاقصي في القدس الشريف في تحد سافر لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم وفي شهر رمضان المعظم.

وقال الدكتور عمرو الليثي المدير العام اتحاد الإذاعات الإسلامية، في بيان له اليوم، إن الاعتداءات الإسرائيلية مازالت متواصلة على الشعب الفلسطيني، أطفاله ونسائه وشيوخه في استعراض بائس للقوة أمام شعب أعزل لا يمتلك إلا حجارة في يده وقلب مفعم بالإيمان والثقة في نصر الله.

واضاف أن فلسطين ستبقي أبية على الطغاة مهما طال الزمن، وسيظل شعبها مرابطا على أرضه وعرضه ومقدساته، مدافعا عن الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين.

وطالب المجتمع الدولي بالعمل فورا على وقف هذا العدوان الإسرائيلي في القدس وغزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة.