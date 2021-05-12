فضل: إمام عاشور كان على وشك اللعب للأهلي

فجر محمد فضل، مدير تعاقدات الأهلي الأسبق، مفاجأة بإنهاء المفاوضات مع إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك قبل رحيله من لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء.

وقال محمد فضل في تصريحات تلفزيونية لقناة"أون تايم سبورتس": «إمام عاشور الصفقة الوحيدة التي لم تكتمل للأهلي أثناء وجودي في لجنة التعاقدات».

وأضاف: «أنهيت كل شئ مع إمام عاشور نفسه وكان على وشك اللعب للأهلي لكن الأمور لم تكتمل ولا أعلم السبب».

وأكمل: «الأهلي منظومة متكاملة ومن جانبي قدمت ما علي مع إمام عاشور وانهيت المفاوضات لكن لم تكتمل بسبب اللجنة الفنية والجهاز الفني الذان لهما الرأي الاخير في أي صفقة».

وكان أمام عاشور وقعت عليه عقوبة من اتحاد الكرة بسبب إهانته لرموز النادي الأهلي بعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مواليد 1999 والتي حسمت بطل مسابقة الدوري العام.