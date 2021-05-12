حرق أعلام إسرائيلية أمام معبدين يهوديين في ولاية ألمانية

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أُحرقت أعلام إسرائيلية أمام معبدين يهوديين في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية مساء أمس الثلاثاء.

وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على 13 مشتبها به في مدينة مونستر مساء أمس، بينما قبضت على ثلاثة مشتبه بهم آخرين في مدينة بون.

وتتولى سلطات أمن الدولة التحقيق في الواقعتين.

وبحسب البيانات، أبلغ العديد من الشهود في مونستر الشرطة مساء أمس عبر مكالمات استغاثة بأن "مجموعة مكونة من نحو 15 فردا ويبدون من العرب" متوقفة أمام المعبد ويصيحون بصوت مرتفع وأحرقوا علما إسرائيليا.

ولم يتضرر المعبد نفسه من الواقعة. ومن المحتمل أن يواجه المشتبه بهم بلاغات جنائية بتهمة انتهاك قانون التجمهر.

وذكرت الشرطة أن عدة أشخاص شوهدوا أمام المعبد اليهودي في شارع تمبل شتراسه في بون وهم يتسببون في تلفيات في المدخل عبر قذفه بالحجارة والتلاعب بالنيران.

وهناك عثرت خدمات الطوارئ على علم باللونين الأبيض والأزرق أضرم فيه النار.

وتهشم جزء زجاجي من باب مدخل المعبد عقب رشقه بالحجارة.

وتم العثور على ثلاث ورقات عليها كتابات عربية على الأرجح.

ويتفاقم الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس منذ بداية شهر رمضان في منتصف أبريل، وتعتبر الاشتباكات الحالية الأكثر حدة منذ سنوات.