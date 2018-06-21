ملك الأردن يوجه بإرسال مساعدات طبية عاجلة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

وجه العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، الحكومة بإرسال مساعدات طبية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ضوء ما يتعرض له المدنيّون من اعتداءات إسرائيلية.

ونقلًا عن الموقع الرسمي للملك عبدالله الثاني، مساء الأربعاء، سيتم إيصال المساعدات من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 54 شهيدا، بينهم 14 طفلا، و3 نساء، و321 مصابا بعضهم بحالة الخطر.