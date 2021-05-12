البترول تستهدف تحويل وإحلال 450 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال 3 سنوات

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تستهدف تحويل وإحلال نحو ٤٥٠ ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال ٣ سنوات، بواقع ٢٥٠ ألفا سيتم إحلالها بسيارات جديدة فى إطار المبادرة الرئاسية، إلى جانب تحويل ٢٠٠ ألف سيارة خلال نفس الفترة ضمن خطة قطاع البترول، وفق بيان للوزارة اليوم.

وأكد الملا، أن برنامج العمل الجارى لتحقيق التوسع والانتشار لمحطات ومراكز تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى يستهدف تلبية الإقبال المتزايد من المواطنين على تحويل وإحلال سياراتهم وتشجيع مستخدمين جدد على الاستفادة بهذه الخدمة، حيث يجرى حالياً تنفيذ برنامج القطاع للوصول بأعداد المحطات التى تقدم خدمات الغاز الطبيعى للسيارات إلى نحو ١٠٠٠ محطة على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2021.

وأضاف وزير البترول، خلال اجتماع المتابعة الدورية لموقف تنفيذ برنامج إنشاء المحطات، أن 306 محطات تقدم الخدمة حاليا على مستوى الجمهورية و١٠٠ مركز تحويل، فيما يجرى إدخال محطات ومراكز جديدة إلى الخدمة تباعاً بعد الانتهاء من أعمال التنفيذ والتشغيل لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل سريع.

وتابع أن البرنامج الجارى يستهدف التوسع فى إنشاء محطات الغاز للسيارات داخل محطات الوقود السائل، وإقامة محطات تموين جديدة، بالإضافة لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء محطات جديدة، مضيفا أن الخطة تمضى فى تحقيق أهدافها مع توافر البنية والمقومات الداعمة من شبكة قومية للغاز الطبيعى تمتد فى أنحاء مصر ومواقع ملائمة تم دراستها وتحديدها بعناية لتتلاءم مع البرنامج.

وأكد الملا أن مبادرة الرئيس السيسى لإحلال وتحويل السيارات دعمت بقوة مشروع استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات ورفعت من معدلات الإقبال عليه، بما تضمنته من حلول غير تقليدية وتيسيرات وحوافز مهمة للمواطن.

فيما أوضح تقرير المتابعة الدورية لبرنامج التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات إلى الانتهاء من تحويل ٤٢ ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٠ حتى الآن، رغم جائحة كورونا، ليصل إجمالى أعداد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى إلى نحو ٣٦٠ ألف سيارة حتى الآن، فيما يتم التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وبنك الائتمان الزراعى فى تقديم التمويل.